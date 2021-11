Die tiefste Schlucht Europas vor 2 Tagen < > Embed Quelle: DW (Deutsch) - Länge: 04:40s - Veröffentlicht: Sie gilt als der Grand Canyon Europas: die Tara-Schlucht in Montenegro. Bis zu 1300 Meter ragen die Felsen in die Höhe. DW-Reporter Hendrik Welling hat keine Höhenangst und überquert sie sogar per Zip-Line.



