310 Kilo schwer: Saphir mit 1,5 Millionen Karat auf Sri Lanka gefunden vor 2 Tagen In Sri Lanka ist ein echter Schatz gefunden worden. Die "Queen of Asia" ist der wohl größte blaue Saphir der Welt. Er wiegt stolze 310 Kilogramm und soll 1,5 Millionen Karat haben.