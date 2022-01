Kasachstan: Schießbefehl und 2.500 OVKS-Soldaten, darunter russische Fallschirmjäger vor 30 Minuten < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:37s - Veröffentlicht: In Kasachstan sind laut Regierung 2.500 Soldaten der rund um Russland gruppierten OVKS Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit eingetroffen. Präsident Tokajew hat die Sicherheitskräfte ermächtigt, zu schießen, um an Unruhen Beteiligte zu töten.



