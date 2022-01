Trauer um EU-Parlamentspräsident David Sassoli vor 37 Minuten < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:42s - Veröffentlicht: Ein begeisterter Europäer und wahrhafter Demokrat - das sind nur einige der Worte, mit denen Parlamentspräsident David Sassoli in Brüssel beschrieben wurde. An diesem Dienstag ist der italienische Sozialdemokrat in seinem Heimatland gestorben. Er wurde 65 Jahre alt.