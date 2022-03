Scholz-Besuch in Israel überschattet vom Krieg in der Ukraine

Russland-Ukraine-Krieg: Kämpfe in Kiew und Mariupol, Israel will vermitteln – das geschah in der Nacht Russische Truppen setzen ihre Angriffe auf ukrainische Städte fort. Israel will zwischen den...

"So schnell wie irgend möglich": Scholz und Israel arbeiten gemeinsam an Kriegsende In einem kurzfristig anberaumten Treffen tauschen sich Bundeskanzler Scholz und der israelische...

Krieg gegen die Ukraine: Israels Premier Bennett trifft Scholz nach Besuch bei Putin Im Anschluss heißt es dünn: Ziel bleibe, den Krieg "so schnell wie irgend möglich" zu beenden....

Vermittlung im Ukraine-Krieg: Israels Premier reist nach Gesprächen mit Putin weiter zu Scholz Naftali Bennett spricht im Kreml über den Krieg und versucht zu vermitteln. Israel pflegt...

Israel und der Krieg in der Ukraine: Hier wehen keine ukrainischen Flaggen In Bat Jam leben und arbeiten Menschen aus der Ukraine und aus Russland nebeneinander. Sie versuchen,...

Olaf Scholz: Ein Israel-Besuch, wie ihn noch kein Kanzler erlebt hat Der Krieg in der Ukraine dominiert auch Olaf Scholz' Antrittsbesuch in Israel. Zwischen ihm und dem...

Scholz in Israel: Antrittsbesuch im Zeichen des Krieges Der Krieg in der Ukraine war auch zentrales Thema beim Antrittsbesuch von Kanzler Scholz in Israel....

Antrittsbesuch in Jerusalem - Im Schatten des Ukraine-Kriegs reist Scholz nach Israel - den möglichen Schlüsselstaat Obwohl der Krieg in der Ukraine noch heftig tobt, reist Olaf Scholz zu seinem Antrittsbesuch nach...

