Flucht aus der Ukraine: Rassismus an der Grenze vor 2 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:44s - Veröffentlicht: Viele nicht-weiße Einwohner der Ukraine erfahren bei ihrer Flucht Diskriminierung an den Grenzen. Sie sitzen oft tagelang fest und werden weggeschickt.



