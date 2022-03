Sonnenblumen-Ölkrise bedroht spanische Fischkonserven vor 6 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: Der Krieg in der Ukraine gefährdet den Nachschub an Sonnenblumenöl. Pro Jahr benötigt allein die spanische Konservenindustrie fast 55.000 Tonnen dieser Ölsorte. Sollte der Krieg die Aussaat verhindern, warnen Experten vor einer „globalen Ernährungskrise“.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen