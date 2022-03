Neue Sanktionsrunde gegen Russland: Oligarchen geht`'s an den Kragen vor 2 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:52s - Veröffentlicht: Die EU friert das Vermögen des Oligarchen Roman Abramovitch ein. Der Milliardär ist Teil einer Liste von 15 weiteren russischen Personen, die sanktioniert werden sollen. Ein Schritt, der in einem vierten europäischen Sanktionspaket enthalten ist.



