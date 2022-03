Flammen in Kiew, Ruinen in Mariupol, Blockaden in Odessa - die letzten Entwicklungen in der Ukraine vor 3 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:30s - Veröffentlicht: Der 23. Tag seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine beginnt. Die russische Armee setzt ihre Angriffe auf Kiew und die Küstenstädte fort - welche Strategie steht dahinter?



