EU fordert neue Sanktionen für Russland nach dem Massaker in Butscha am 04.04.2022 < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:40s - Veröffentlicht: Die EU will neue Sanktionen für Moskau, nachdem die Gräueltaten in Butscha den Verdacht eines Kriegsverbrechens aufwerfen. Putin wird aufgefordert den Krieg zu beenden und ein Öl- und Gas-Embargo ist im Gespräch.



