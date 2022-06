100 Tage Krieg in der Ukraine - Eine Bilanz des Horrors vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:04s - Veröffentlicht: Vor 100 Tagen, am 24. Februar, ertönten in Kiew die Sirenen und das Undenkbare wurde zur schrecklichen Realität.