EU-Parlament gibt grünes Licht für einheitliches Handy-Ladegerät - ab 2024 vor 3 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:41s - Veröffentlicht: In der EU soll es für alle Smartphones nur noch ein Ladegerät geben - diesem Prinzip hat des Europa-Parlament an diesem Dienstag zugestimmt.



