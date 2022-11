Russische Besatzer: Vize-Verwaltungschef in ukrainischem Cherson tot vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:45s - Veröffentlicht: Der Vizechef der von Moskau eingesetzten Verwaltung im südukrainischen Gebiet Cherson ist laut Angaben von vor Ort tot. Kirill Stremoussow sei am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, sagte Besatzungschef Wladimir Saldo.



