Nach peinlichen Pannen: Wie weiter mit dem Schützenpanzer Puma? vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Schickt Deutschland Marder statt Puma zur NATO - und was wird aus den geplanten Lieferungen an die Ukraine?



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen