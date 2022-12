Standing Ovations für Selenskyj in Washington, Patriot-Raketen für die Ukraine vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:47s - Veröffentlicht: Im US-Kongress in Washington ist der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj begeistert empfangen worden - und er hat von Joe Biden weitere Hilfen zugesagt bekommen.



