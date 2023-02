Für Russland spionierte er die britische Botschaft in Berlin aus, nun muss er ins Gefängnis vor 1 Woche < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:47s - Veröffentlicht: Jahrelang sponierte ein Wachmann die britische Botschaft in Berlin zugunsten Russlands aus. Nun hat ihn ein Gericht in London ihn zu 13 Jahren Haft verurteilt.