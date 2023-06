Krieg Hautnah: Helmkameraaufnahmen aus den Schützengräben bei Bachmut vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:00s - Veröffentlicht: Die 3. Brigade der ukrainischen Armee hat am 25. Juni ein Video ein veröffentlicht, das angeblich Kämpfer der Brigade bei einem Angriff auf die 57. Motorisierte Schützenbrigade der russischen Armee in der Nähe von Bakhmut zeigt.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen