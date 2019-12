Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 3 Tagen



Französischer Filmstar Anna Karina mit 79 Jahren gestorben 00:45 Die Schauspielerin Anna Karina ist am Samstag in Paris gestorben. Ihre bekanntesten Filmrollen spielte sie in "Eine Frau ist eine Frau" und "Elf Uhr nachts".View on euronews