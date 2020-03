27.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Über Jahre führte der VW Golf die monatlichen Zulassungsstatistiken in Europa an. Nun scheint es damit aber vorbei zu sein - der Renault Clio hat ihn überholt. Auch weil VW nicht mit der Produktion nachkommt. Über Jahre führte der VW Golf die monatlichen Zulassungsstatistiken in Europa an. Nun scheint es damit aber vorbei zu sein - der Renault Clio hat ihn überholt. Auch weil VW nicht mit der Produktion nachkommt. 👓 Vollständige Meldung