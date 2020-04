Wuhan verstärkt Maßnahmen wieder, trauriger Rekord in den USA, Anschober warnt vor Wirtschaftsvergleichen In Österreich sind 11.129 Menschen mit Coronavirus infiziert, weltweit steigt die Zahl auf mehr als eine Million. In den USA sterben an einem Tag 1169 Menschen....

DiePresse.com vor 4 Stunden - Oesterreich