Dass die Corona-Krise teuer wird, ist klar. Wie sehr sie den Staat trifft, legt nun der Kreis der Steuerschätzer fest. Es könnte schlimmer kommen als in der...

Dass die Corona-Pandemie teuer wird, ist klar. Wie sehr sie den Staat trifft, sagen die Steuerschätzer voraus. Es könnte schlimmer kommen als in der...

Statt vererben - Erbschaftsteuer vermeiden: Das müssen Sie bei Schenkung einer Immobilie beachten Eine eigene Immobilie wird mit steigendem Alter oft zur Last. Kommt ein Verkauf nicht in Betracht, wollen Eigentümer Haus und Grund oftmals an die nachfolgende...

Focus Online vor 6 Tagen - Finanzen