Christian🇦🇹🇩🇪🇺🇸#WWG1WGA#🇦🇹🇩🇪🇺🇸 Ermittler haben mutmaßlichen Täter im Mordfall Olof Palme ausgemacht - via https://t.co/bipDfIrAI1 https://t.co/9lRmO1PjzY vor 26 Minuten César Martínez RT @faznet: Mehr als 34 Jahre nach dem bislang unaufgeklärten Mord an dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme haben die Ermittler n… vor 33 Minuten Antifa McDugan ⬛️ 🇪🇺 RT @derStandardat: Ermittler haben mutmaßlichen Täter im Mordfall Olof Palme ausgemacht: https://t.co/BRXUoZfOtN vor 36 Minuten Monika Haas RT @ZDFheute: +++ Eil: Mehr als 34 Jahre nach dem bislang unaufgeklärten Mord an dem schwedischen Ministerpräsidenten Olof #Palme haben die… vor 39 Minuten Tellermaus RT @rpo_politik: Schwedische Ermittler haben mutmaßlichen Täter im Mordfall Olof Palme ausgemacht https://t.co/K3F77O74fD vor 43 Minuten @Mates60DN3 Mord an Olof Palme: Ermittler haben mutmaßlichen Täter ausgemacht https://t.co/eb9WwHoGvP vor 1 Stunde