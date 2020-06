和泉 RT @sternde: Katholischer Feiertag: In welchen Bundesländern ist Fronleichnam Feiertag? Und was wird gefeiert? https://t.co/5E5uQFfm0m vor 18 Stunden stern_panorama Katholischer Feiertag: In welchen Bundesländern ist Fronleichnam Feiertag? Und was wird gefeiert? Fronleichnam ist… https://t.co/4QIZHiE2my vor 19 Stunden Pino 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇩🇪 🍻 RT @sternde: Katholischer Feiertag: In welchen Bundesländern ist Fronleichnam Feiertag? Und was wird gefeiert? https://t.co/5E5uQFfm0m vor 19 Stunden stern Katholischer Feiertag: In welchen Bundesländern ist Fronleichnam Feiertag? Und was wird gefeiert? https://t.co/5E5uQFfm0m vor 19 Stunden