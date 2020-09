Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Tagen



Ginsburgs Sarg kommt am Obersten Gerichtshof an 00:50 Der Sarg der verstorbenen Richterin des Obersten Gerichtshofs der USA, Ruth Bader Ginsburg, ist am Supreme Court in Washington DC aufgebahrt worden. Bis Donnerstag können Bürger der prominenten Juristin die letzte Ehre erweisen. View on euronews