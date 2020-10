Louis RT @SPIEGEL_EIL: US-Präsident infiziert: Donald und Melania #Trump positiv auf Corona getestet https://t.co/FN6by6ltaj vor 24 Sekunden Clemens RT @flexmaster1984: US-Präsident infiziert: Donald und Melania Trump positiv auf Corona getestet https://t.co/qaN8a2ZHq7 via @derspiegel vor 2 Minuten ZEIT ONLINE Donald und Melania #Trump haben sich nach Angaben des Präsidenten mit dem #Coronavirus infiziert und sind in Quaran… https://t.co/uuZ7LIMQiN vor 3 Minuten Burkhard Lischka Trump über Biden:“ Ich trage nicht so wie er Masken. Immer wenn man ihn sieht, hat er eine Maske auf.“ Trotzdem, Mr… https://t.co/LKjJ1a1FlH vor 3 Minuten 喵君^ω^ RT @SPIEGEL_EIL: US-Präsident infiziert: Donald und Melania #Trump positiv auf Corona getestet https://t.co/FN6by6ltaj vor 3 Minuten Birgit Kötters 🙂🇩🇪🇪🇺🌍 RT @SPIEGEL_EIL: US-Präsident infiziert: Donald und Melania #Trump positiv auf Corona getestet https://t.co/FN6by6ltaj vor 5 Minuten