08.11.2020 ( vor 22 Stunden )



In der US-Satire-Show «Saturday Night Live» hat der Schauspieler regelmäßig In der US-Satire-Show «Saturday Night Live» hat der Schauspieler regelmäßig Donald Trump verkörpert - diesen Samstag möglicherweise zum letzten Mal. Er kommentiert: «Ich glaube nicht, dass ich jemals so überglücklich war, einen Job zu verlieren.» 👓 Vollständige Meldung