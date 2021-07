Chip-Krise - Nach Neuwagen werden nun auch Gebrauchtwagen knapp

25.06.2021 ( vor 1 Woche )



Immer mehr Hersteller müssen ihre Produktion wegen des Mangels an wichtigen Elektronik-Bauteilen drosseln. Weil Neuwagen nicht geliefert werden, kommen weniger junge Gebrauchtwagen in den Markt. 65 Prozent aller Händler beklagen bereits einen Mangel.

