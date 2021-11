Fast wie neu und richtig günstig: Deshalb können sich "Refurbished" Geräte lohnen Vor allem über Elektronikgeräten schwebt derzeit das Schreckgespenst Lieferengpässe. Natürlich kann man den ein oder anderen Neukauf verschieben, doch wenn...

CHIP Online vor 2 Tagen - Computer





Siemens-Kaffeevollautomat im Angebot: Das kann der EQ.6 Plus S400 Aktuell bekommen Sie den Siemens-Kaffeevollautomaten EQ.6 Plus S400 zum reduzierten Preis. Ob sich der Deal lohnt und was die Unterschiede zum S100 und S300...

CHIP Online vor 3 Tagen - Computer