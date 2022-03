Energiekosten: Gas-Engpässe: Mit diesen Tipps können Sie im Alltag sparen Die Gaspreise steigen, Heizung und Warmwasser werden auch für Haushalte immer teurer. Wie kann man im Alltag Gas sparen? Fünf Tipps.

abendblatt.de vor 18 Stunden - Top





Krieg treibt Kosten in die Höhe: Ifo: Meiste Firmen wollen Preise erhöhen Der von Russland geführte Krieg in der Ukraine treibt nicht nur die Energiekosten in die Höhe - auch Agrarprodukte werden dadurch immer teurer. Als Konsequenz...

n-tv.de vor 23 Stunden - Wirtschaft