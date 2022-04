Energiekrise: Deutlicher Rückgang bei Spritpreisen: Benzin fällt unter zwei Euro Mit Beginn des Ukrainekrieges stiegen die Spritpreise in enorme Höhen, seit einigen Tagen gehen die Preise wieder zurück – und der Trend geht weiter.

ADAC: Diesel und Benzin im März laut ADAC so teuer wie nie Diesel und Super kosteten im März im Schnitt jeweils mehr als zwei Euro, in der Spitze sogar 2,32 Euro. Erst in den letzten Tagen gab es laut ADAC leichte...

