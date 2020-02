JanieShanan Sensible Inhalte ungeschützt - Riesige WhatsApp-Panne: Gruppen-Chats waren öffentlich bei Google auffindbar vor 1 Tag FOCUS Online Digital Sensible Inhalte ungeschützt - Riesige WhatsApp-Panne: Gruppen-Chats waren öffentlich bei Google auffindbar https://t.co/VkcdnCm1cY vor 2 Tagen FOCUS Online TopNews Sensible Inhalte ungeschützt - Riesige WhatsApp-Panne: Gruppen-Chats waren öffentlich bei Google auffindbar https://t.co/CTZYfu8gXQ vor 2 Tagen PNR24 Sensible Inhalte ungeschützt - Riesige WhatsApp-Panne: Gruppen-Chats waren öffentlich bei Google auffindbar… https://t.co/x6gu7am8b7 vor 2 Tagen