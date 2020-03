02.03.2020 ( vor 13 Stunden )



Um einen Bankraub begehen zu können, schließt sich Keanu Reeves in "Henry & Julie" (ONE) einer Theatergruppe an. Beim "Jenke-Experiment" (RTL) isst der Journalist zwei Wochen lang täglich Fleisch. In "What Happened to Monday?" (ZDF) müssen Siebenlinge in einer dystopischen Zukunft überleben. Um einen Bankraub begehen zu können, schließt sich Keanu Reeves in "Henry & Julie" (ONE) einer Theatergruppe an. Beim "Jenke-Experiment" (RTL) isst der Journalist zwei Wochen lang täglich Fleisch. In "What Happened to Monday?" (ZDF) müssen Siebenlinge in einer dystopischen Zukunft überleben. 👓 Vollständige Meldung