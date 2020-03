Radio Erft Während Hamsterkäufe wegen des Coronavirus in manchen Supermärkten für leere Regale sorgen, ist die Lage bei den Ta… https://t.co/nRiEIbBWKF vor 23 Stunden hopefulnats⁷♡ RT @Weltspiegel_ARD: In #Genua kommt es wegen Angst vor dem #Coronavirus vereinzelt zum Ansturm auf Supermärkte - Hamsterkäufe und leere Re… vor 2 Tagen Thomas Rotter RT @hessenschau: Plexiglasscheiben in der Apotheke, abgesagte Messen und Konzerte, leere Regale im Supermarkt - die Angst vor dem #Coronavi… vor 5 Tagen Nomadenseele RT @hessenschau: Plexiglasscheiben in der Apotheke, abgesagte Messen und Konzerte, leere Regale im Supermarkt - die Angst vor dem #Coronavi… vor 6 Tagen Hardfighter RT @hessenschau: Plexiglasscheiben in der Apotheke, abgesagte Messen und Konzerte, leere Regale im Supermarkt - die Angst vor dem #Coronavi… vor 6 Tagen Karl B. Auer 🍌 RT @hessenschau: Plexiglasscheiben in der Apotheke, abgesagte Messen und Konzerte, leere Regale im Supermarkt - die Angst vor dem #Coronavi… vor 6 Tagen