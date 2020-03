05.03.2020 ( vor 1 Stunde )



Das Coronavirus breitet sich weiter aus, und in der aktuellen Krise versuchen Politiker oft tröstende Worte zu finden. Doch Phrasen wie "keine Das Coronavirus breitet sich weiter aus, und in der aktuellen Krise versuchen Politiker oft tröstende Worte zu finden. Doch Phrasen wie "keine Panik " können Angstgefühle nur noch verstärken. Ein Psychologe erklärt, was stattdessen hilft. 👓 Vollständige Meldung