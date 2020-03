Kora RT @PsychoanaMainz: Jürgen Klopp zu Corona: You’ll never walk alone via @faznet es gibt von ihm mit seiner Haltung und Ausstrahlung leider… vor 12 Stunden

💯🔱Manufaktur für Qualitätstweets ™️ RT @PsychoanaMainz: Jürgen Klopp zu Corona: You’ll never walk alone via @faznet es gibt von ihm mit seiner Haltung und Ausstrahlung leider… vor 2 Tagen

dr. klara RT @PsychoanaMainz: Jürgen Klopp zu Corona: You’ll never walk alone via @faznet es gibt von ihm mit seiner Haltung und Ausstrahlung leider… vor 2 Tagen

Adabei RT @FAZ_Sport: Es gibt viele, die ihn nicht mögen. Doch Jürgen #Klopp hat die Fähigkeit, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. In der… vor 3 Tagen

Bernd Weller RT @FAZ_NET: Es gibt viele, die ihn nicht mögen. Doch Jürgen #Klopp hat die Fähigkeit, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. In der Co… vor 4 Tagen