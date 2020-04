Coronapandemie: Hamburg vor der Maskenpflicht: Was man wissen muss Ab Montag muss beim Einkaufen und in Bus und Bahn eine Maske getragen werden. Wo man Schutzmasken kaufen kann und was sie kosten.

abendblatt.de vor 16 Stunden - Top Auch berichtet bei • CHIP Online



Flächendeckend beschlossen - So viel müssen Sie jetzt in Ihrem Bundesland zahlen, wenn Sie keine Maske tragen Alle Bundesländer haben mittlerweile eine Maskenpflicht eingeführt. Diese gilt für den ÖPNV und teilweise auch in Geschäften. Ein Verstoß gilt generell als...

Focus Online vor 1 Tag - Finanzen