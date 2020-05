"She said Yes" - Die Wendler-Hochzeit im News-Ticker - TV-Hochzeit geplant: Wendler-Ex Claudia Norberg wendet sich mit Sorge an das Paar Michael Wendler und Laura Müller wollen noch in diesem Jahr heiraten. Und TV-Kameras sollen dabei sein. Nach dem Fernsehdeal haben sich die beiden inzwischen...

Focus Online vor 22 Stunden - Kultur