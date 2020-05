05.05.2020 ( vor 4 Tagen )



Seit 20. März sind die großen Fast-Food-Giganten nur eingeschränkt erreichbar. Wer Lust auf einen Big Mac, einen Whopper oder Pommes hat, hat nur Lieferung und Drive-In-Stationen zur Auswahl. CHIP fragte bei McDonald"s, Burger King und Five Guys an. Was bestellt Deutschland in Zeiten der Corona-Auszeit? 👓 Vollständige Meldung