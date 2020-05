07.05.2020 ( vor 6 Stunden )



In einem Aldi in Wesseling nahe Köln wurde einer 69-Jährigen gesagt, sie solle einen Mundschutz zu tragen. Daraufhin rastete die Frau aus und spuckte um sich. In einem Aldi in Wesseling nahe Köln wurde einer 69-Jährigen gesagt, sie solle einen Mundschutz zu tragen. Daraufhin rastete die Frau aus und spuckte um sich. 👓 Vollständige Meldung