Corona-Warn-App: Mit Zetteln gegen Corona: Deutschland macht sich lächerlich

Mit der Corona-Warn-App will sich Deutschland vor dem Virus schützen. Viel zu spät. Die App zeigt beispielhaft, was bei der deutschen Digitalisierung falsch läuft.