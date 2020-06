08.06.2020 ( vor 5 Stunden )

In der ProSieben-Show " Schlag den Star " traten am Wochenende Sylvie Meis und Lilly Becker gegeneinander an. Das Hauptthema nach der Sendung war jedoch nicht das Duell, sondern ein Spruch von Moderator Ron Ringguth, der in den sozialen Medien scharf kritisiert wurde. Der Sender hat sich inzwischen offiziell dafür entschuldigt.