09.06.2020 ( vor 5 Stunden )

Im Zuge der Corona- Pandemie kursieren über Microsoft-Gründer Bill Gates bei einigen Gruppen allerlei Behauptungen. So soll der Multimilliardär etwa mit Corona-Impfungen die Einpflanzung von Microchips zur Kontrolle anderer Menschen planen. Was an den Theorien dran ist, lesen Sie hier.