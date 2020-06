Quelle: SWYRL - vor 7 Stunden



Grafikmonster: "Horizon Zero Dawn 2" für PS5 enthüllt 03:29 Schon auf der PS4 ein echtes Grafikmonster: Auch das im Rahmen der PS5-Präsentation enthüllte "Horizon Zero Dawn 2: Forbidden West" verspricht in Sachen Grafik ein echter Gamechanger zu werden.