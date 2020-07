15.07.2020 ( vor 7 Stunden )



Die rasant wachsende Weltbevölkerung gilt als Ursache vieler globaler Konflikte. Jetzt kommt ein internationales Forscherteam zu dem Schluss: So extrem, wie von der UN angenommen, wird die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten nicht wachsen. Die rasant wachsende Weltbevölkerung gilt als Ursache vieler globaler Konflikte. Jetzt kommt ein internationales Forscherteam zu dem Schluss: So extrem, wie von der UN angenommen, wird die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten nicht wachsen. 👓 Vollständige Meldung