Seit einigen Tagen steigt die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen wieder deutlich an. Zeichnet sich eine Trendwende ab?

Zahl der Corona-Fälle in St. Wolfgang bleibt zunächst bei 62 Die Zahl der Corona-Infektionen im Touristenort St. Wolfgang in Oberösterreich bleibt zunächst bei 62 Fällen. Nach Angaben des Landes sind seit Dienstag alle...

