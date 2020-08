12.08.2020 ( vor 12 Stunden )

Die Stiftung Warentest bewertete Ende vorigen Jahres die Emma One Matratze mit der Note 1,7 und lobte die guten Liegeeigenschaften für alle Schlaftypen. Das Ergebnis : die Matratze wurde Testsieger. Mit der Emma Two will man nun ein "sehr gut" einheimsen. Wir sagen Ihnen, wie das möglich gemacht werden soll, in welchen Ausführungen die Emma Two auf den