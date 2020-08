Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 2 Tagen



Lili Reinhart klärt auf: Sie spricht nicht über Cole Sprouse 01:15 Riverdale“-Star Lili Reinhart klärte nun via Twitter auf, dass sie in ihrem neuen Interview gegenüber „Refinery29“ nie über Cole Sprouse gesprochen hat. Stattdessen meinte sie ihren Kampf mit den Depressionen.