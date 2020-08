Andreas Gradert t3n Wochenbriefing: Epic vs. Apple, Vanmoof, Samsung Galaxy Note 20 https://t.co/YPjbMoBwsN vor 28 Minuten NewTubeVideo Eigene Klingeltöne auf Samsung Galaxy Note 3. https://t.co/cB83eoCAYb vor 9 Stunden maximemelian @Liebt_dich also ich fände das bei meinem galaxy note 10 plus unpraktisch, weil das so schon groß ist und dann noch… https://t.co/KEx3UNZtZw vor 11 Stunden ultimate_artworks "Tyson" created with Samsung Galaxy Note 10 + #Tyson #MikeTyson #IronMikeTyson #Boxing #Boxer… https://t.co/e3OPRww20P vor 11 Stunden #WeAlliPhoneFamily Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Snapdragon 865+ vs Exynos 990 https://t.co/mvJLETU7X2 via @YouTube vor 12 Stunden Miko Reonal @StarStatusGroup Samsung Galaxy Note 10 Android vor 15 Stunden