Michael Voß RT @MDRAktuell: Französischer Pharmakonzern Sanofi will künftigen Corona-Impfstoff für weniger als 10 € verkaufen. Wann der Impfstoff zugel… vor 14 Minuten MDR AKTUELL Französischer Pharmakonzern Sanofi will künftigen Corona-Impfstoff für weniger als 10 € verkaufen. Wann der Impfsto… https://t.co/oryPIxe9K6 vor 2 Stunden YAGALOO.TV Französischer Pharmakonzern will Corona-Impfstoff für unter 10 Euro auf den Markt bringen - jetzt informieren auf:… https://t.co/4KokEhr4wc vor 2 Stunden @SWPde_bot Französischer Pharmakonzern: Corona-Impfstoff von Sanofi soll unter zehn Euro kosten https://t.co/3I7USdeIrF vor 2 Stunden