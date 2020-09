10.09.2020 ( vor 3 Stunden )

Auch in Folge 2 der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen " gab es wieder fünf Produkte zu sehen: Vly, Schreibathlet, Not Less But Better, HitPartner und Bruxane. Was dahinter steckt und welche Gründer mit einem Deal nach Hause gingen, erfahren Sie in diesem Beitrag.